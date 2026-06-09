Филмите, които излизат лятото са специална категория, защото се възползват от доброто ни настроение и съчетават силни емоции, специални ефекти и въздействащи послания. Някои от най-хитовите заглавия умишлено се пазят за този период. Кои са те тази година разказа кинокритикът Зузи Аспарухова в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Звездите от „Бързи и яростни” се събраха в Кан 25 години по-късно (ВИДЕО)

„Режисьорът Кристофър Нолан се заема с един от най-амбициозните си проекти досега – адаптацията на „Одисея”. Продукцията е мащабна и с впечатляващ звезден актьорски състав, който е характерен за стремежа на Нолан към реализъм и прецизност”, каза Аспарухова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова