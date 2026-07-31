След години на рекордни приходи и доминация в световния боксофис супергеройският жанр вече не привлича зрителите така, както преди. Заедно с „Отмъстителите: Краят“ мнозина заговориха за умора от комиксовите филми, а надеждите за промяна сега са насочени към новия филм за Спайдър-мен.

Според кинокритика и писател Благой Иванов причината за спада се крие в пренасищането на пазара и промяната в съдържанието.

„Има пренасищане на пазара с много съдържание, което често е примесено с активизъм и политизиране, а това дразни аудиторията. След „Отмъстителите: Краят“ нещата започнаха да се произвеждат по конвейер. Единственото изключение сякаш бяха филмите за Спайдър-мен, които винаги са били добре приети както от критиците, така и от публиката. Новият филм идва именно с тази заявка. Не съм сигурен обаче, че има живот в самата поредица“, кометира още той.

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Кинокритикът Димитър Дринов смята, че всеки успешен филм от този тип неизбежно поражда надежди за възраждане на жанра: „Когато се появи успешен комиксов филм като този, винаги казваме, че ще спаси жанра, защото отдръпването на публиката наистина е факт“.

Според Благой Иванов новият Спайдър-мен едва ли ще промени цялостната тенденция, но може да върне част от зрителите в киносалоните. „Не смятам, че филмът ще съживи изцяло поджанра, но е прекрасно, че хората отново отиват на кино за нещо, което е по-прилично“, споделя той.

По думите му една от причините за успеха на поредицата е развитието на главния герой през годините.

Димитър Дринов допълни, че именно комиксовите истории дават възможност за различни интерпретации, без да губят своята идентичност. „Комиксовият жанр предполага нови интерпретации. При филмите за Спайдър-мен обаче наблюдаваме консистентност, въпреки че студиата си позволяват да променят естеството на своите герои“, обясни критикът.

Двамата коментираха и тенденцията към все по-ниско качество на биографични продукции в киното. Според Благой Иванов този жанр често страда от липса на оригиналност: „Биографичните филми следват твърде често една и съща, почти шаблонна структура, която трябва да бъде универсално приемлива. Именно това ги прави по-малко творчески любопитни“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов