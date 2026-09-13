Филмът "Непозната жена" спечели голямата награда на филмовия фестивал във Венеция. Това беше единственият филм в надпреварата, режисиран от жена. Успехът беше отчетен за Мей ел Туки, която взе "Златния лъв" в доминираната от мъже професия.

Голямата награда на журито, което представлява второто място на кинофестивала, беше присъдена на продукцията "Възможна любов" на корейския режисьор Лий Чан Дон. На трето място беше класиран единственият документален филм. "НАЗА" е направен от двама израелски разследващи журналисти и разказва как израелската армия използва изкуствен интелект в бомбардировките в Газа.

Джон Малкович и Матилд Арсел спечелиха актьорските награди на филмовия фестивал във Венеция

За най-добър режисьор беше обявен руснакът Иля Хржановски за филм за учените, изобретили ядрената бомба за Съветския съюз.

Редактор: Дарина Методиева