Снимка: Getty Images
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Джордж Клуни получи награда за цялостен принос на кинофестивала във Венеция
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Те предизвикаха силни емоции по време на кинофестивала
Звездната двойка Пенелопе Крус и Хавиер Бардем предизвикаха силни емоции във Венеция. Те представиха новия си филм "Бункер", в който отново са семейство и на големия екран.
Появата им се превърна в едно от най-дългоочакваните събития на кинофестивала.
Снимка: Getty Images
Двойка в живота, партньори и пред камерата – Пенелопе Крус и Хавиер Бардем разкриха във Венеция как любовта оцелява, когато двама големи актьори делят и снимачната площадка.
Джордж Клуни получи награда за цялостен принос на кинофестивала във Венеция
„Дали спорим? Не, никога", каза с усмивка Бардем по време на пресконференцията. А Крус отговари също с усимвка: „Как така никога? Познавам те от повече от 30 години. Представете си никога да не сме имали спор".
Снимка: Getty Images
83-тото издание на италианския кинофестивал продължава. Сред гостите на фестивала бяха още Аманда Сайфред, Джон Малкович и Робърт Патинсън, а Джордж Клуни вече беше отличен с наградата "Златен лъв" за цялостно творчество.
Сред световните звезди и блясъка на червения килим тази година има и българска следа – петима наши стилисти работят зад кулисите на фестивала. Кои звезди ще седнат на столовете им, те научават непосредствено преди срещата. Имената се пазят в тайна до последния момент.
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