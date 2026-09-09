Звездната двойка Пенелопе Крус и Хавиер Бардем предизвикаха силни емоции във Венеция. Те представиха новия си филм "Бункер", в който отново са семейство и на големия екран.

Появата им се превърна в едно от най-дългоочакваните събития на кинофестивала.

Снимка: Getty Images

Двойка в живота, партньори и пред камерата – Пенелопе Крус и Хавиер Бардем разкриха във Венеция как любовта оцелява, когато двама големи актьори делят и снимачната площадка.

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„Дали спорим? Не, никога", каза с усмивка Бардем по време на пресконференцията. А Крус отговари също с усимвка: „Как така никога? Познавам те от повече от 30 години. Представете си никога да не сме имали спор".

Снимка: Getty Images

83-тото издание на италианския кинофестивал продължава. Сред гостите на фестивала бяха още Аманда Сайфред, Джон Малкович и Робърт Патинсън, а Джордж Клуни вече беше отличен с наградата "Златен лъв" за цялостно творчество.