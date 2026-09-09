93-годишната звезда от „Екзорсистът“ Елън Бърстин получи „Златен лъв“ за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция. Тя е сред малцината актьори с т.нар. „Тройна корона“ – „Оскар“, „Тони“ и „Еми“. А сред световните звезди и блясъка на червения килим тази година има и българска следа – петима наши стилисти работят зад кулисите на фестивала.

Кои звезди ще седнат на столовете им, те научават непосредствено преди срещата. Имената се пазят в тайна до последния момент. Те са водени от българката Елена Кристиано, която премина по червения килим и присъства на една от фестивалните прожекции. И тази година Венеция събира едни от най-големите имена в световното кино. По червения килим вече преминаха Джордж Клуни, Джон Малкович и Робърт Патинсън, а сред звездните гости са още Пенелопе Крус, Хавиер Бардем и Аманда Сайфред. Джордж Клуни получи и „Златен лъв“ за цялостно творчество.

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„Една прическа се прави с много професионализъм, много опит. Тя трябва да изглежда елегантна, естествена, брилянтна, с хубав тоалет като за червения килим“, обясни стилистът от Силистра Георги Иванов.

„Колкото повече минаваме напред, правим по-красиви неща. Трябва да личи здравето на косата”, обясни стилистът Маурицио Пироло.

„Със сигурност това, че участваме, е елемент на гордост, защото България и българските коафьори заслужават да бъдат на такова ниво, каквото са световните имена в този бранш“, смята Елена Кристиано.