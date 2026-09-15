Прибирате се у дома с новороденото и почти сигурно още в първите дни ще често ще чувате въпроса:„Как спи бебето?“

Звучи като обикновен въпрос, но зад него стои очакването детето вече да има някакъв режим. През първите седмици обаче това рядко се случва.

Новороденото прекарва голяма част от денонощието в сън, но той е разделен на кратки периоди. Бебето заспива, събужда се за храна, сменяте пелена, отново заспива и всичко това може да се случва както през деня, така и през нощта.

Колко спи новороденото?

През първите седмици бебетата обикновено спят около 14-17 часа за 24 часа. Това обаче не означава дълъг и непрекъснат сън.

Периодите на сън могат да бъдат от около 40 минути до 2-3 часа, след което бебето се събужда за хранене или друга нужда.

Точно затова родителите често остават с усещането, че детето „изобщо не спи“, въпреки че общото количество сън е значително.

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С порастването периодите на бодърстване постепенно се удължават, а сънят започва да се подрежда. Около шестия месец бебетата обикновено спят общо около 13-14 часа за денонощие, а към края на първата година нуждата от сън постепенно намалява до около 12-13 часа.

Това са само ориентири, всяко бебе има свой ритъм. С времето периодите на сън постепенно се удължават, включително и през нощта.

Защо новороденото още няма режим?

През първите седмици вътрешният часовник на бебето все още се развива. Циркадният ритъм постепенно помага на организма да различава деня от нощта, но при новороденото той още не е напълно установен.

Затова не можем да очакваме от едно съвсем малко бебе да следва строг график с определени часове за сън и бодърстване.

Ако опитите ви да въведете режим не дават резултат, това не означава, че правите нещо погрешно. Бебето просто все още изгражда своя ритъм.

Можете да му помогнете с прости и повтарящи се сигнали. През деня оставяйте естествената светлина да влиза в дома и не е необходимо да пазите пълна тишина. През нощта приглушавайте светлината, говорете по-тихо и поддържайте спокойна среда.

С времето тези сигнали ще помогнат на детето да започне да различава деня от нощта.

Снимка: iStock

Кога сънят може да е повод за тревога?

Честите събуждания и кратките периоди на сън са нормални за новороденото. Има обаче ситуации, при които е добре да потърсите медицински съвет.

Консултирайте се с педиатър, ако бебето:

не наддава достатъчно или има значително по-малко мокри пелени от обичайното;

трудно се събужда за хранене;

отказва да се храни;

диша трудно или шумно;

изглежда значително по-сънливо, отпуснато или различно от обичайното.

Ако нещо в поведението на новороденото ви тревожи, не е необходимо да чакате, за да потърсите съвет. Педиатърът може да прецени дали става дума за нормална особеност на тази възраст или е необходимо допълнително наблюдение.

По темата за съня, храненето, кърменето и грижите за новороденото ще можете да получите полезна информация и лично от специалисти по време на безплатното събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо за бременни и родители.

Събитието ще се проведе на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир – Пловдив.

Очакват ви срещи със специалисти, полезни теми за бъдещи и настоящи родители и томбола с атрактивни награди.

Входът е свободен, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Очакваме ви!

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea, Издателство „Пътечки“, Вълебният Леген и Carrot.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.

Редактор: Габриела Павлова