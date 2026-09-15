Правителството представя нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. В събитието участват премиерът Румен Радев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Поканени са и представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

От кабинета искат диалог с бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура.

„Пред нас стои огромно предизвикателство - как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура? Как това да стане с по-малко разходи? Как да повишим качеството на пътното строителство?”, каза Румен Радев. Той допълни, че в Министерството на транспорта има вече голям анализ, но иска да чуе и мнението на бизнеса.

Радев каза, че кабинетът си е поставил „амбициозни цели” и поиска обаче смяна на модела на работа. Радев коментира, че досега строителството на пътища е било с публични средства от националния бюджет и с еврофондове. Според Радев обаче именно еврофондовете са довели до „нерегламентирани практики”.

„Няма да се връщам назад за чувалите с пари от „Хемус“ и много, много, много други случаи на компрометирани обществени поръчки”, заяви премиерът.

Той допълни, че държавата не се отказва от еврофондовете, но ще търси и нови модели на публично-частно партньорство, на концесии и така нататък.

Какъв ще бъде този модел, ще се решава с бизнеса - класическа концесия, или възлагане с отложено плащане, или смесено концесиониране?

Целта е публичният ресурс да се освободи за дейности и сфери, където е водещото място на държавата - образование, здравеопазване, култура, спорт, сигурност.

Амбицията на кабинета била да имаме бързо „адекватна инфраструктура”, а това означава да се работи паралелно по редица проекти.

„Искам предварително да разсея спекулациите, че ще даваме магистралите на концесия. Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил с публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Това са „Тракия“ и „Марица”, каза Радев.

Обеща магистрала „Хемус” да бъде завършена докрай с националния бюджет, а не с концесиониране. Така ще бъде и с пътя Видин-Ботевград и магистрала „Струма”.

Плановете на правителството са с концесиониране да се строи там, където няма ресурс - магистрала „Черноморе”, пътят Русе-Маказа, тунела през Петрохан, магистрала „Рила” и други.

„Но ако има някакво концесиониране на магистрали, аз лично ще настоявам. Тези изградените вече — „Тракия“, „Хемус“ до тогава, Видин–Ботевград, Русе–Велико Търново. Ако ще има задължителни условия от Европейската комисия, ние там трябва да имаме само символична такса, колкото да се поддържат тези вече изградени съоръжения. Така поне е моята идея”, каза Радев.

Той определи като най-важна проектната готовност за изграждането на тези пътища.

Редактор: Ина Григорова