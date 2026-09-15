Учебната година започва с недовършен ремонт в сградата на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив. Дни преди 15 септември част от родителите заплашиха да не пуснат децата си в клас, ако строителните дейности не приключат. Въпреки че работата по сградата продължава, от район „Централен“ увериха в ефира на „Здравей, България“, че класните стаи са готови и учебният процес може да започне.

Реставрацията на над 140-годишната сграда, която е национален паметник на културата, се превърна в дълъг процес. В нея се помещават две училища - Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“. Докато течаха дейностите, учениците трябваше да бъдат разпределяни в други сгради в града. Стойността на проекта е около 8 млн. евро.

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В първия учебен ден на място все още се извършват довършителни работи и почистване. На първия етаж част от дъските не са монтирани, а по коридорите липсват някои от предвидените декоративни елементи.

„За съжаление, откриваме първия учебен ден с компромис. Това е ясно осъзнато от наша страна“, заяви кметът на пловдивския район „Централен“ Георги Стаменов.

По думите му доставчикът не е успял навреме да осигури част от первазите за вратите в коридорите. Поставени са временни елементи с цел обезопасяване, докато бъдат доставени окончателните. Очакването е това да стане в рамките на седмица до 10 дни.

„Класните стаи са завършени, съответно учебният процес може да започне. Дилемата беше дали в рамките на седмица-десет дни за пореден път децата да бъдат преместени в други училища, или да стартираме с този компромис“, обясни Стаманов.

Той увери, че немонтираните дъски на първия етаж ще бъдат поставени, а самият етаж няма да се използва за учебни занятия в първия ден.

Сред родителите обаче остават притеснения. Някои заявиха, че все още не са имали възможност да видят ремонтираните помещения отвътре.

Допълнително напрежение предизвикаха снимки в социалните мрежи, на които се вижда малка стая с множество чинове. Появиха се твърдения, че след ремонта някои от помещенията са прекалено тесни за цели паралелки.

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От районната администрация отхвърлиха тези опасения. Според Стамeнов въпросната снимка е направена в момент, когато помещението временно е било използвано като склад и в него е имало мебели, които не са предназначени за тази стая. „Директорите на училищата ще използват тези по-малки стаи за профилирани занятия, в които участват средно между 10 и 15 ученици, а не пълните паралелки с 22–24 ученици“, обясни той. Големите помещения ще останат за занятията на целите класове.

Заради неспазените срокове общината ще търси отговорност от изпълнителите. „Разбира се, че ще потърсим своите права, но по-важното е фирмата да довърши всички дейности“, заяви Стаманов. След приключването на обекта ще бъдат начислени предвидените в договорите неустойки на отговорните доставчици и изпълнители.

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