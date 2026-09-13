Втора поредна учебна година, в Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна ще посрещнат първия учебен ден без покрив. Вече година и половина след пожара административни неуредици не позволяват ремонтът да започне, въпреки че има осигурени средства.

На 4 април 2025 година при пожар изгоря покрива на училището и за втори път първият учебен ден за 136 деца ще е без покрив. Деян Боев, преподавател по скулптура в НГПИ „Тревненска школа“ каза, че няма логично обяснение за забавянето на този ремонт.

Защо година и половина след пожара „Тревненската школа” още е без покрив

Обяснението, което министерството на културата дава на гимназията, е че приемат и обнародват бюджет. Пари имало, осигурени по сметката на гимназията, избран бил и изпълнител, но всички чакат.

„Нямаме покрив, за съжаление, все още поради административното блато, в което се намираме, защото постоянно има някакви административни процедури, административни спънки вече година и половина, заради които не може да стартира ремонтът, пък камо ли да се надяваме да вече да е готово, за да може да им предложа условия и на колегите преподаватели и на помощния персонал и на учениците“, заяви директор на НГПИ „Тревненска школа“ Орфей Миндов.

Пожар изпепели покрива на приложната гимназия в Трявна (ВИДЕО)

А докато чакат, творците в гимназията превърнаха дефекта в ефект. Изгорелият покрив е превърнат в изложбена зала, в която са изработени творби на известни български и чуждестранни творци, дори и от изгорели греди. Въпреки, че и този 15 септември ще е труден за единствената по рода си гимназия в страната, от училището са оптимисти. Директорът каза, че се надява през декември да започне реалният ремонт.

От министерството на културата заявиха, че средствата за ремонт на покрива са осигурени по сметката на училището и могат да бъдат използвани като преходен остатък. От институцията, обаче, нямат точен отговор, когато ще може да започне ремонтът.