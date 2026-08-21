Година и половина след пожара в Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна училището продължава да е без покрив. По всяка вероятност и този 15 септември ще бъде посрещнат с временна конструкция, а административни пречки са в основата на отлагането на ремонта. По този повод от училището организират изложба в изгорелия сектор.

„Парите са в сметката на училището, но обществената поръчка я прави Министерството на културата. Там трябва да се сключи договорът и аз това очаквам. Ние сме второстепенни финансови разпоредители към първостепенния, който е министерството”, заяви в ефира на „Здравей, България” директорът на „Тревненската школа” Орфей Миндов.

Пожар изпепели покрива на приложната гимназия в Трявна (ВИДЕО)

„Първият учебен ден отново ще е под открито небе, което не е приятно, но обстоятелствата са такива”, добави той.

„Единственият ни шанс в момента е да можем да привлечем авторите от Международния симпозиум „Форма“, за да могат да експонират точно в тези неремонтирани пространства. Това е едно истинско творческо предизвикателство. Тук има много известни автори от чужбина и от България, като утре в 17:30 ще бъде откриването на изложбата”, каза директорът на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна.

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Междувременно от Министерството на културата излязоха с позиция по темата. Ето какво гласи тя:

Обезпеченият финансов ресурс за обществената поръчка не е наличен по сметките на Министерство на културата, тъй като средствата са прехвърлени по сметката на НГПИ „Тревненска школа“. В тази връзка отпуснатите целеви средства по постановлението в края на годината остават като преходен остатък по бюджета на училището, тъй като не са изразходени.

В тази връзка, отпуснатите целеви средства са включени и подадени към Министерството на образованието и науката в Справката за преходния остатък по бюджетите на държавните училища за 2025 г. към 31.12.2025 г., финансирани чрез бюджета на Министерството на културата.

Във връзка с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и ПМС № 102 от 12.08.2026 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2026 г., следва да бъде иницииран от страна на МОН проект на акт за одобряване на допълнителни разходи за 2026 г., които са за възстановяване на установеното към края предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните училища, прилагащи делегиран бюджет, в т.ч. и на Национална гимназия за приложни изкуства “Тревненска школа” към министъра на културата.

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