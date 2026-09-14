Подготовката за началото на новата учебна година е във финалната си фаза – над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. На места обаче строителните дейности все още не са приключили и това предизвиква недоволство сред родители.

Министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че се работи за това ремонтите да бъдат завършени във възможно най-кратки срокове. Там, където това няма да стане преди първия звънец, е създадена организация, която да позволи нормалното начало на занятията, съобщи кореспондентът на БТА във Враца Лиляна Рашкова.

Проверка установи неизправности при над 140 училищни автобуса

Напрежение има в отделни учебни заведения. В столична гимназия родители планират символичен протест заради незавършен ремонт, като възнамеряват да се появят с каски в първия учебен ден. Проблеми има и около Националната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив.

Въпреки това образователният министър изрази надежда, че учебната година ще започне нормално. По отношение на учителите той посочи, че няма притеснения за кадровото обезпечаване на системата.

Паралелно с подготовката на училищните сгради текат и проверки на транспорта, с който ученици от по-малки населени места ще пътуват до класните стаи. Преди всяка учебна година Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ инспектира автобусите, използвани за превоз на деца.

До момента са проверени 1079 училищни автобуса. При инспекциите са издадени 137 предписания за отстраняване на установени нередности, а за технически неизправности са съставени пет акта.

„Целта е да гарантираме безопасно и сигурно придвижване на децата“, заяви изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски. По думите му контролът няма да приключи с първия учебен ден, а ще продължи и след началото на занятията, когато ще се следи как реално се извършват превозите и дали зад волана са правоспособни и компетентни водачи.

Инспекциите преминават през два основни етапа. Проверяват се документите и правоспособността на шофьорите за извършване на превоз на деца, както и техническото състояние и необходимата документация на самите автобуси.

5 акта и 137 предписания са издадени при проверки на училищните автобуси преди първия учебен ден

Училищният транспорт е предназначен основно за ученици, които трябва да пътуват от малки населени места до училища на територията на съответната община. Автобусите са предоставени на местните власти, които организират маршрутите.

Според Рановски наличните превозни средства са достатъчни, за да бъде осигурен транспортът на всички деца, които се нуждаят от него. Автобусите се движат по предварително утвърдени маршрути и разписания, а при пътуването на учениците задължително присъства възрастен придружител - учител.

Така в навечерието на първия учебен ден подготовката продължава едновременно по две направления – приключване на ремонтите в училищата и гарантиране на безопасността на транспорта. На местата, където строителните дейности все още не са завършени, трябва да бъде осигурена организация, която да не възпрепятства началото на занятията.

Редактор: Цветина Петкова