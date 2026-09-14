1079 училищни автобуса са проверени преди началото на учебната година. При проверките са издадени 137 предписания за отстраняване на установени нередности. Съставени са и пет акта за технически неизправности на автобуси и за незаверени пожарогасители. Установен е и един случай на износени гуми. Това съобщи на брифинг изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски. Той уточни, че проверките обхващат автобусите, предоставени от Министерството на образованието и науката (МОН), както и превозните средства, с които училищата имат договори с частни превозвачи за транспортиране на деца през учебната година.

„Традиционно всяка година преди откриването на учебната година Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ организира и извършва проверки на всички автобуси, с които ще се возят деца през учебната година. Целта е да се гарантира безопасното и сигурно придвижване“, каза Рановски.

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По думите му проверките протичат в два етапа. Първо се извършват такива на документите на водачите и дали те отговарят на изискванията за извършване на превоз на деца. „Има ясно разписани правила. След това са проверките на самото превозно средство. То трябва да има съответните документи, да има регистрация, валиден технически преглед, а на място се проверява и състоянието на превозното средство - гуми, външен вид и всичко, което гарантира безопасното превозване на децата“, обясни Рановски.

Проверките ще продължат и след началото на учебната година, като фокусът ще бъде върху безопасността на превоза на децата. Ще се следи дали транспортирането се извършва от компетентни водачи, дали са налични всички необходими документи и дали автобусите са технически изправни.

„След започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Ако не са, ще вземем отношение спрямо нарушителите“, заяви Рановски.

Той обясни, че от училищните автобуси се възползват деца от съответната община. Превозните средства са предоставени на общините, за да организират превоза на деца от малки населени места до училищата на тяхната територия.

„МОН е раздало толкова много автобуси, че има достатъчно за осигуряване на превоза на всички деца“, увери Рановски.

По думите му към момента няма сигнали за сериозни проблеми при превоза на учениците. „Автобусите спазват разписанията, преминават по утвърдени маршрути, задължително е децата да бъдат придружавани от възрастен - учител“, добави той.