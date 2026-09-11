МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на „Пътна полиция“ и „Охранителна полиция“ ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата.

„За нас животът и здравето на децата, а и на всички участници в движението, са приоритет номер едно. Затова контролът през цялата година е засилен, а не само на този ден“, заяви полицейският инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

По думите му за първия учебен ден е ангажиран максимален брой полицейски екипи. Те ще следят за неправилно пресичане, водачи, които не пропускат пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки, както и за всички останали нарушения на Закона за движението по пътищата. „Няма да има училище или детска градина, където да няма наше присъствие“, подчерта Биков.

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В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контролът по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематична седмица, насочена към безопасността на децата, с проверки около училища, детски градини и детски площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията „Ден без жертви на пътя“. Тя е част от инициативите на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, обяви заместник -началникът на отдел на „Пътна полиция” при ГДНП комисар Сергей Алексов.

От МВР посочват, че работата по обезопасяването на районите около учебните заведения започва още преди първия учебен ден. От началото на годината са издадени над 8000 предписания и уведомителни писма до стопаните на пътищата за необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура. Само във връзка с кампанията „Децата тръгват на училище - да ги пазим на пътя“ са изпратени над 400 сигнални писма за възстановяване на заличена пътна маркировка и пешеходни пътеки, поставяне и възстановяване на пътни знаци, както и за ремонт на предпазни парапети около училищата.

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„Още на по-ранен етап нашите екипи бяха ангажирани периодично да обхождат учебните заведения с цел да установят състоянието на инфраструктурата. Говорим за предпазни парапети, липсващо улично осветление, избледняла пешеходна пътека, закрит или липсващ пътен знак“, обясни инспектор Биков.

Той отправи апел към родителите да дават личен пример на децата и да ги учат на основните правила за безопасно движение. Специално внимание е отделено и на поведението на водачите. „Те трябва да пазят децата не само на 15 септември, а през всеки един ден от годината. При приближаване на учебно заведение или пешеходна пътека трябва да управляват с повишено внимание и готовност за спиране“, каза Биков.

Апелът на полицията е и към самите деца - да не пресичат внезапно, да не излизат на пътното платно на забранени места и винаги да се оглеждат внимателно, преди да пресекат. От полицията напомнят и за опасността от използването на телефони и слушалки по време на движение и пресичане.

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Паралелно с мерките по пътна безопасност ГД „Национална полиция“ е организирала проверки на учебните и детските заведения в цялата страна. „Приоритетно е обърнато внимание на пропускателния режим, както и на недопускането на външни лица без ясна идентификация в дворовете и сградите на училищата“, заяви инспектор Ирина Рогева от отдел „Охранителна полиция“ към ГДНП.

По думите ѝ полицейското присъствие няма да бъде ограничено само до първия учебен ден. През цялата учебна година ще има обходи и присъствие в районите около училищата, особено в пиковите часове. Ще се провеждат и операции срещу престъпността спрямо деца, агресията в училищата и разпространението на наркотични вещества. "Мерките ще бъдат постоянни, за да има непрекъснат контрол от наша страна“, подчерта Рогева.

В София са извършени охранителни проверки във всички училища и детски градини. Проверени са състоянието на парапетите, видеонаблюдението, осветлението и пътната маркировка, а за установените нередности са изпратени уведомителни писма до компетентните институции. В столицата на 15 септември учебната година ще бъде открита в 226 учебни заведения. Всички служители на „Пътна полиция“ и „Охранителна полиция“ ще бъдат ангажирани с обезпечаването на сигурността.

„През цялата учебна година ще присъстваме в така наречените пикови часове - сутрин, когато децата идват, вечер, когато се прибират, както и между смените“, каза главен инспектор Красимира Стоядинова от отдел „Охранителна полиция“ към СДВР.

По думите ѝ полицейското присъствие ще бъде насочено към предотвратяване на престъпления спрямо деца, противодействие на разпространението на наркотични вещества, превенция на агресивното поведение и повишаване на пътната безопасност. От СДВР посочват, че тази година подготовката е започнала по-рано и голяма част от установените нередности вече са отстранени. По думите на Стоядинова проблемите са по-малко в сравнение с предходната година.

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Редактор: Станимира Шикова