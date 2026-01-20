През 2024 и 2025 г. в София няма нито едно дете, загинало при катастрофа, каза на брифинг инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини е насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти, допълни той.

По думите му превенцията е по-ефективна от санкциите, а децата са сред най-уязвимите участници в движението и остават постоянен приоритет за Столичната полиция.

През изминалата седмица 68 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане, а 17 водачи – за отнемане на предимство на пешеходци.

Инспекторът поясни, че на база извършени анализи, полицейски патрули се разполагат приоритетно в рискови участъци, включително на места, където има данни за неправилно пресичане. Екипите работят съвместно със служители на "Охранителна полиция" от деветте районни управления в столицата.

Редактор: Цветина Петкова