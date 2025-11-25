Снимка: iStock
Затворена за няколко часа беше голяма част от Околовръстното шосе
Тежка катастрофа затвори за над 6 часа голяма част от Околовръстното шосе на Пловдив - отсечката между разклона за селата Марково и Първенец.
По информация на NOVA е загинало семейство от трима души. Сигналът е получен в полицията към 22.10 ч. в понеделник.
Жена загина, а дете пострада при тежка катастрофа в Сливенско
По предварителна информация тежкотоварен автомобил с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в кола. На място са загинали 43-годишната шофьорка и двама нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години.
Оцеляло е единствено 7-годишно дете, което е пострадало тежко. То се е возило в обезопасително столче и е откарано в болница с опасност за живота. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.
