Жена от Айтос е загинала при катастрофа край село Мокрен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

По данни на РУ – Котел инцидентът е възникнал между лек и товарен автомобил на 23 ноември по обяд.

При катастрофата е загинала 43-годишна жена, управлявала лекия автомобил. Пострадало е 11-годишно дете, пътувало в същата кола. То е транспортирано в болнично заведение в Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова