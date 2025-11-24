39-годишна жена от Варна е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Варна - Добрич. Тя е била пътничка в автомобил и е настанена в реанимация, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Лека кола е навлязла в насрещната лента и блъснала движещата се в нея друга кола. Вследствие на удара е пострадало цялото семейство, което е било в ударения автомобил. Водачът е с фрактури на шийни прешлени и на опашна кост, съпругата му е със съчетани травми и в критично състояние.

Двете им деца са без сериозни увреждания, но оставени за наблюдение в неврохирургия. Срещу виновния шофьор, предизвикал ПТП-то и който е с контузия на глава, е образувано досъдебно производство. Причините, довели до инцидента, са в процес на изясняване.

Редактор: Цветина Петкова