Тежко болно дете живее в къща в крайно мизерни условия във Варна. В жилището има рушащи се стени и тавани, постоянни течове и мухъл и липсващи врати. Няма вътрешна тоалетна, нито баня. Членовете на семейството са принудени да пълнят кофи с вода, за да се изкъпят.

12-годишната Ани страда от сърдечно заболяване от раждането си и е с 80% инвалидност. Заради влагата в помещенията момичето е развило и хронични респираторни проблеми. Семейството твърди, че многократно е кандидатствало за социално жилище, но до момента без успех.

В ефира на "Здравей, България" Ани разказа, че обича да ходи на училище. Харесва българския език и литература, историята и математиката и е отлична ученичка.

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"Болна съм и пия лекарства по два пъти на ден. Не мога да тичам дълго и да играя с другите деца в училище", разказва Ани.

Тя споделя, че иска да има "по-хубава къща или квартира". На въпрос как се чувства в сегашния си дом, детето отговори: "Поне имам нещо, което да ме пази. Иначе можеше да съм на улицата".

Майката на Ани - Николинка, разказа, че когато кандидатствали за ТЕЛК, лекарите първоначално дали на Ани само 60% инвалидност. "При 60% тя няма право на личен асистент. Това е възможно едва при 80% инвалидност. Сумата, която получаваме месечно, е около 600-700 лева. Не ни казват защо нямаме 100% ТЕЛК пожизнено, каквато е препоръката на кардиолозите, при които се лекува Ани", казва майката. И споделя, че детето често страда от тежки респираторни заболявания заради влагата в жилището.

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Татяна Кристи, директор на фондация "Открито сърце", каза, че на Ани вече е осигурен компютър, на който да учи. "Това, което за повечето деца в България е даденост, за нея не е. Тя няма дори най-елементарните неща, които едно дете трябва да има. А компютърът е най-малкият проблем. Чудя се как толкова години този случай е бил напълно пренебрегван от социалните служби във Варна. Да оставим настрана ТЕЛК-а и факта, че състоянието ѝ не е оценено както трябва. В шок съм как социални работници са идвали тук и не са приоритизирали този случай", коментира Кристи.

В официална позиция до NOVA от Община Варна посочват, че са се самосезирали по казуса и обещават семейството да бъде настанено в апартамент от резервния жилищен фонд. Такива жилища са предназначени за по-специфични случаи, тъй като за социалните чакат много хора. Вероятно затова и семейството на Ани досега е било в списъка на чакащите.

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