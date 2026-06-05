-
Дронове започват да следят шофьорите за нарушения на пътищата
-
"Лице на Балчик": Софиянецът, който накара хиляди да се влюбят в крайбрежието на Южна Добруджа
-
Какво трябва и какво не се препоръчва да правим по време на гръмотевична буря
-
Прощаваме се с Любен Дилов-син
-
Спортни новини (04.06.2026 - лятна късна)
-
Родителството като кауза и детето като мечта
Защо семейството на детето не получава социално жилище и ще реагират ли институциите
Тежко болно дете живее в къща в крайно мизерни условия във Варна. В жилището има рушащи се стени и тавани, постоянни течове и мухъл и липсващи врати. Няма вътрешна тоалетна, нито баня. Членовете на семейството са принудени да пълнят кофи с вода, за да се изкъпят.
12-годишната Ани страда от сърдечно заболяване от раждането си и е с 80% инвалидност. Заради влагата в помещенията момичето е развило и хронични респираторни проблеми. Семейството твърди, че многократно е кандидатствало за социално жилище, но до момента без успех.
В ефира на "Здравей, България" Ани разказа, че обича да ходи на училище. Харесва българския език и литература, историята и математиката и е отлична ученичка.
Зазидан прозорец и мухъл в общинско жилище в Кюстендил, в което е настанен мъж с ТЕЛК
"Болна съм и пия лекарства по два пъти на ден. Не мога да тичам дълго и да играя с другите деца в училище", разказва Ани.
Тя споделя, че иска да има "по-хубава къща или квартира". На въпрос как се чувства в сегашния си дом, детето отговори: "Поне имам нещо, което да ме пази. Иначе можеше да съм на улицата".
Майката на Ани - Николинка, разказа, че когато кандидатствали за ТЕЛК, лекарите първоначално дали на Ани само 60% инвалидност. "При 60% тя няма право на личен асистент. Това е възможно едва при 80% инвалидност. Сумата, която получаваме месечно, е около 600-700 лева. Не ни казват защо нямаме 100% ТЕЛК пожизнено, каквато е препоръката на кардиолозите, при които се лекува Ани", казва майката. И споделя, че детето често страда от тежки респираторни заболявания заради влагата в жилището.
Центърът за временно настаняване в Стара Загора е пълен: Все повече хора търсят подслон и нов шанс
Татяна Кристи, директор на фондация "Открито сърце", каза, че на Ани вече е осигурен компютър, на който да учи. "Това, което за повечето деца в България е даденост, за нея не е. Тя няма дори най-елементарните неща, които едно дете трябва да има. А компютърът е най-малкият проблем. Чудя се как толкова години този случай е бил напълно пренебрегван от социалните служби във Варна. Да оставим настрана ТЕЛК-а и факта, че състоянието ѝ не е оценено както трябва. В шок съм как социални работници са идвали тук и не са приоритизирали този случай", коментира Кристи.
В официална позиция до NOVA от Община Варна посочват, че са се самосезирали по казуса и обещават семейството да бъде настанено в апартамент от резервния жилищен фонд. Такива жилища са предназначени за по-специфични случаи, тъй като за социалните чакат много хора. Вероятно затова и семейството на Ани досега е било в списъка на чакащите.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни