Центърът за временно настаняване в Стара Загора е запълнен на 100 процента. Всички места са заети, а броят на хората без дом и подкрепа, които търсят подслон и възможност да започнат отначало, продължава да расте.

Сред настанените е и 49-годишният Анатолий Гацев, който за втори път попада в социалното заведение. Неговият живот започва с раздяла – майка му го изоставя още като бебе. Оставен в конюшня, той е открит случайно и настанен в дом за майка и дете в Тетевен. Оттогава вече близо половин век Анатолий остава в грижите на държавата.

"Ничия земя": Детство без родители, живот със смелост (ВИДЕО)

Когато навършва пълнолетие, институционалната подкрепа приключва. Без дом и семейство той се озовава в София, където живее на улицата и нощува в шахти и на Централна гара. Анатолий признава, че никога не е имал собствено жилище.

В опит да намери близък човек, решава да открие майка си. Открива я в град Искър, но престоят му там трае едва седмица. Жената го изгонва в най-студените зимни дни, което за Анатолий е второ изоставяне и връщане на улицата.

Оцеляването без дом изисква силна воля, признава той. Често спи на пейки по гарите, със страх, но без друг избор. За да се прехранва, разчита на социална пенсия от около 220 евро и на просия, но казва, че иска да работи и трудът му да бъде оценен. Мечтае да създаде семейство, но признава, че без дом това е невъзможно.

От ноември миналата година Анатолий отново е настанен в Центъра за временно настаняване в Стара Загора. Той е част от нарастващата група хора в трудоспособна възраст, които остават без доходи и жилище. Освен подслон центърът предлага храна, топлина, социална подкрепа, възможности за обучение и съдействие при търсене на работа.

Едва 850 от 8000 деца, лишени от родителска грижа, могат да бъдат осиновени у нас

По думите на директора на социалното заведение Мария Милушева, целта е хората да получат всичко необходимо, за да водят нормален живот и да се върнат към самостоятелност.

Повече гледайте във видеото.