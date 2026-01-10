-
Разказ за изоставени деца, които вече са се превърнали в силни млади хора
Те са млади хора, израснали без родителска грижа и без възможността да опознаят или обикнат собствените си родители. Част от тях са били изоставени още при раждането си в болницата, други – отхвърлени заради здравословни проблеми. За съдбата на трети причините остават неизвестни – единственото сигурно е, че са попаднали в социални институции още като деца.
Фокусът на тази история обаче не е върху родителите, а върху децата, които днес вече са пораснали. Въпреки трудното начало, те отказват да се предадат и да приемат ролята на жертви. Срещнали се с липса на обич, сигурност и подкрепа, те са намерили сили да продължат напред и да изградят собствен път.
Цялото предаване гледайте във видеото.
