Те са млади хора, израснали без родителска грижа и без възможността да опознаят или обикнат собствените си родители. Част от тях са били изоставени още при раждането си в болницата, други – отхвърлени заради здравословни проблеми. За съдбата на трети причините остават неизвестни – единственото сигурно е, че са попаднали в социални институции още като деца.

Фокусът на тази история обаче не е върху родителите, а върху децата, които днес вече са пораснали. Въпреки трудното начало, те отказват да се предадат и да приемат ролята на жертви. Срещнали се с липса на обич, сигурност и подкрепа, те са намерили сили да продължат напред и да изградят собствен път.

"Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО)

