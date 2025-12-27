Никой не може да замени отец Иван, но може би има кой да го замести. Отец Григорий. Той е поел на плещите си тежкия кръст, който баща му толкова години носеше.

Отец Григорий е отдаден на църквата и на семейството си. Не обича суетата и празнословието, не иска да търси помощ и разчита на собствените си сили, дори при грижите за стотици болни и бедни. Но нужда от помощ има.

С отец Григорий екипът на NOVA се среща в църквата в Нови хан. Продължена ли е земната мисия на благодетеля и имат ли все още покрив прютените? Отговорите ще намерите във видеото.