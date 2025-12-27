-
„ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 1)
-
Скандал и заплахи в Гелеменово: "Напоителни системи" спря укрепването на дигата и сигнализира прокуратурата
-
Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за спиране на огъня (ВИДЕО)
-
МВР: Не давайте пари на непознати, които предлагат по-добри условия за обмяна на левове в евро
-
Над 320 хиляди жители на Киев останаха без ток след масирана атака
-
Спортни новини (27.12.2025 - обедна)
Една история за земната мисия на отец Григорий, който е поел на плещите си кръста от баща си отец Иван
Никой не може да замени отец Иван, но може би има кой да го замести. Отец Григорий. Той е поел на плещите си тежкия кръст, който баща му толкова години носеше.
„Ангелска елха” зарадва с подаръци десетки деца на родители, лишени от свобода
Отец Григорий е отдаден на църквата и на семейството си. Не обича суетата и празнословието, не иска да търси помощ и разчита на собствените си сили, дори при грижите за стотици болни и бедни. Но нужда от помощ има.
"Нищо лично": Възкресителят на забравени параклиси
С отец Григорий екипът на NOVA се среща в църквата в Нови хан. Продължена ли е земната мисия на благодетеля и имат ли все още покрив прютените? Отговорите ще намерите във видеото.
Последвайте ни