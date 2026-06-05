Камарата на представителите на САЩ прие законопроект за над 1 милиард долара помощ за Украйна и нови санкции срещу Русия. Той предвижда рестрикции срещу руски банки, държавни представители и компании, както и ограничения за достъпа на Москва до технологии с военно предназначение. Мярката беше одобрена с 226 гласа „за“ и 195 „против“.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо до него

Законопроектът обаче трябва да бъде приет и от Сената, а след това да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, който вероятно ще му наложи вето. Междувременно държавният глава заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“.

Редактор: Ивета Костадинова