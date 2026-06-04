Деца от столичното средно училище 81. СУ „Виктор Юго“ имат нужда от 60 000 евро, за да се явят на Световната ученическа купа по футбол в Китай през октомври, съобщи директорът на учебното заведение Елена Налбантова.

В края на април юношите от 11. и 12. клас стават републикански шампиони след триумф на оспорван маратон от четири етапа на Ученически игри 2025-2026 г. – общински, зонален, градски и републикански.

„За съжаление, въпреки безспорния си успех, отборът ни се изправи пред неочаквано административно препятствие. Поради формално разграничение в държавната номенклатура между „първенство“ и „купа“, Министерството на младежта и спорта отказва финансиране за това участие. Така тези млади български таланти, които доказаха, че са най-добрите в страната, могат да пропуснат участието си в Световната купа поради липса на средства“, посочва Налбантова.

Снимка: 81.СУ „Виктор Юго“

Бюджетът от 60 000 евро ще покрие основните разходи за транспорт, настаняване, визи, застраховки и задължителните такси за участие на 17 ученици, двама треньори, съдия и ръководител, уточняват от училището.

Директорът подчерта, че сумата трябва да бъде събрана до 1 юли, за да могат да потвърдят участието си пред Българската асоциация спорт за учащи.

„Обръщам се към вас като към будител и партньор в изграждането на младото поколение на България. Вашата подкрепа в този момент би била много повече от финансово дарение. Тя би била:

- Акт на справедливост: Признание за труда на тези младежи, които с чест извървяха пътя до върха.

- Инвестиция в характера: Момчета са бъдещите лидери, лекари, инженери и предприемачи на България. Вашият жест ще ги научи, че когато си положил усилия и си успял, обществото застава зад теб.

- Национална кауза: В Китай нашите ученици ще представят не само нашето училище, те ще носят трибагреника и ще представят духа на съвременна България“, допълва Елена Налбантова.

Снимка: 81.СУ „Виктор Юго“

Може да подкрепите републиканските шампиони по футбол на 81.СУ „Виктор Юго“ като преведете средства по следната банкова сметка:

Пощенска банка

IBAN: BG90BPBI79423327802201

Титуляр: 81.СУ „Виктор Юго"

BIC: BPBIBGSF

Основание: Участие за Световна купа по футбол

Редактор: Маргарита Стоянчева