Кокаин, електронни везни и пари бяха иззети при няколко акции на столичната полиция, при които са задържани общо петима души, съобщиха от МВР.

При една от специализираните операции, проведена от служители на Шесто районно управление в района на бул. „Житница“, криминалистите спрели за проверка 19-годишен мъж. При извършения личен обиск у него били открити три полиетиленови плика с бяло прахообразно вещество. Според първоначалните данни става дума за кокаин с общо тегло между 30 и 40 грама.

Иззеха наркотици, оръжия и 15 000 евро при полицейски акции в София

Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества, а разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. Работи се и по установяване на произхода на иззетия наркотик.

При две операции на служители от Трето районно управление към СДВР са арестувани още четирима души, заподозрени за притежание на наркотици. При претърсванията полицаите са открили различни видове наркотични вещества, електронни везни, мобилни телефони и парични средства.

Редактор: Цветина Петкова