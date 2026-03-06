Служители на СДВР, "Криминална полиция", отдел „Специализирани полицейски сили“ и сектор „Кобра“ иззеха различни видове наркотици и 15 000 евро по време на акции в София. Специализираната полицейска операция е била насочена и срещу местни лидери, за които има информация, че пласират дрога в отделни махали.

♦ В четвъртък следобед полицията и сектор „Кобра“ са задържали дилър на наркотици от активния криминален контингент в дома му. Униформените са работели по предварителна информация за разпространяване на фентанил и кристали на територията на квартала. Там полицаите са арестували още девет души, съпричастни съм разпространението. В пристройка на адреса са намерени и иззети увито в хартия бяло прахообразно вещество, сумата от над 4100 евро и два пистолета с нарязани цеви. Задържаните остават в ареста за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

♦ В хода на акцията униформените са задържали двама наркопласьори. В сряда, след получена информация за дилър, който доставя дрога на клиенти с колата си, той е спрян за проверка от униформените в София. В колата под волана са намерени и иззети 15 полиетиленови пликчета с кристалообразно вещество – 50 грама метамфетамин, 11 пликчета с бяло вещество на прах и бучки – 50 г амфетамин, 5 пликчета с таблетки екстази, 20 пликчета с марихуана – над 70 г и голяма сума пари. 26-годишният мъж, който е известен на полицията, е задържан за 24 часа, а след като му е подвигдано обвинение е оставен в ареста до 72 часа.

Същия ден, отново след получена информация за шофьорка на лек автомобил, пласираща дрога на територията на столицата, тя е установена и спряна за проверка от полицията в центъра на столицата. При претърсването на колата са намерени и иззети шест полиетиленови пликчета с бяло прахообразно вещество. Тестът за шофиране след употреба на дрога дал положителен резултат. 43-годишната криминално проявена жена е задържана първоначално за 24 часа, а след като е повдигнато обвинение - за до 72 часа.

♦ В четвъртък в столичния квартал „Дружба“ криминалисти задържаха още един от активния криминален контингент – 45-годишен софиянец, пред дома му. За него е получена информация, че пласира метамфетамин на територията на цялата столица. По време на обиска у него били открити 2 топчета метамфетамин и сумата от 1000 евро. В дома му са намерени и иззети пластмасова кутия с бяло кристалообразно вещество и сумата от около 10 хиляди евро. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

В рамките на акцията на 4 и 5 март в районните управления на територията на Столичната дирекция са задържани с полицейска мярка до 24 часа 13 души с малки количества различни по вид наркотици като срещу тях се водят бързи производства.