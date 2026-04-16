Една от основните задачи на КЗК е да установяваме картели. В момента сме на път да установим два такива. Единият е за болничните храни, а вторият - за доставките на IT оборудване. Днес ще започнем процедура и за трети картел - най-общо казано - в образователните услуги. Това е третият, който разкриваме за 3-4 месеца". Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Той изтъкна, че друга задача на комисията е да следи за концентрациите между предприятията. "Защото девиации на пазара може да се получат, когато дадено предприятие започне да изкупува конкурентите си и да става все по-голямо, докато достигне господстващо положение. Само за два месеца сме разрешили две концентрации под условие - че голямото предприятие няма да извършва определени действия, които биха навредили на пазара и на потребителите", обясни Чолаков.

И припони, че в цялата история на КЗК има само едно такова решение - от 2005 г. "Тоест от 20 години не е имало подобно решение, а за два месеца взехме две такива", подчерта той.

По отношение на търговските вериги зам.-председателят на КЗК припомни, че в изменението на Закона за защита на конкуренцията, прието от Народното събрание през ноември, се промениха санкциите във веригата на храните. "Преди максималната глоба беше 300 000 лева, а за други нарушения - до 10% от оборота. Сега санкциите са изравнени - до 10% от оборота, както е в Европа. Търговските вериги поискаха отсрочка от 3 месеца, за да адаптират договорите си с доставчиците. Тези три месеца изтекоха, дадохме им още един месец", заяви той.

Причината за отсрочката е - от човещина", обясни Чолаков. И допълни: "Разбирам, че обществото очаква по-строги действия, но ние предпочитаме да подхождаме първо с диалог. Ако се наложи - може и с по-твърди мерки. Веригите знаят това. Те са предимно дъщерни дружества на европейски компании и сме ги уведомили, че очакваме да работят в България така, както работят в Германия, Австрия, Франция".

Чолаков изтъкна, че "господстващото положение само по себе си не е забранено". "Но този, който го има, обикновено трябва да поеме определени ангажименти. Например - специални програми за подпомагане на фермери, програми за подкрепа на висшето образование в съответния сектор, инвестиции в иновации, внедряване на нови технологии, подобряване на качеството на продуктите и други. Проблемът е, че често сме щедри на обещания, но по-трудни в изпълнението им. Затова Комисията ще провери какви обещания са били дадени и дали са изпълнени", заяви той.

"В пазарната икономика всяко предприятие се стреми да расте максимално - това е естествен процес. Въпросът е къде е границата, след която това положение става проблемно. Монопол може да съществува само по закон. Термините често се използват с негативна конотация, но не винаги коректно. Господстващото положение не означава автоматично злоупотреба, но подлежи на регулация", изтъкна зам.-председателят на КЗК.

И даде пример с проверка във фармацевтичния сектор. "При една концентрация, която разглеждахме, се установи, че придобиващото предприятие - дистрибутор на едро на лекарства, разполага с десетки ексклузивни медикаменти. В този случай ние поставихме условие да бъдат изработени правила, които да гарантират, че тези лекарства ще достигат до всеки пациент, който има нужда от тях. Когато имаш господстващо положение, имаш и отговорности към обществото", отново напомни той.

КЗК има правомощия да санкционира - например при злоупотреба с господстващо положение или при нелоялни търговски практики. "В случаите, когато установим риск от злоупотреба, можем да наложим условия, които да гарантират справедлив достъп до пазара. Но основният проблем остава - дефицитът в нормативната база, която трябва да бъде променена. Затова в следващите седмици ще изготвим списък с необходимите законодателни промени в секторите, които анализираме - храни, лекарства и други, и ще го представим на следващото правителство и съответните министерства", обеща Чолаков.

Редактор: Станимира Шикова