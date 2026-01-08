Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка на храна за болници. На място са и служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР след разрешение от Административния съд в София. Проверява се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител от ПП-ДБ Васил Пандов. В него се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения.

Веднага след получаване на сигнала, КЗК започна предварително проучване за изясняване на фактическата обстановка. Бяха разгледани всички поръчки за доставка на болнична храна, проведени за територията на град София за периода 2022-2025 г., в които дружествата участват като конкуренти.

В предварителното проучване бяха установени достатъчно данни, които насочват към една от формите на забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, а именно „разпределяне на пазари“. Това означава спечелване на обществените поръчки от този конкурент, на когото е „разпределен“ конкретният възложител.

Друга форма на съгласуваност между дружествата, която се наблюдава, са т.н. „оферти за прикритие“. Те се използват, за да се създаде привидно впечатление за наличие на конкуренция и процедурата да не бъде прекратена при подадена само една оферта.

Служителите на КЗК имат право да преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.

На брифинг Жельо Бойчев обясни, че става дума за предварително уговаряне на цени и изкривяване на конкуренцията. "Имаме достатъчно доказателства за картел. Проверяваме адреси на три фирми. Разследваме доставките за по-голяма част от столичните лечебни заведения. При доказани нарушения ще санкционираме с проценти от оборота на фирмите. Сред щетите за пациентите е и качеството на храната, но има съмнения и за предварително разпределение на пазара. Ощетяват се и публични средства. Милиони са се разпределяли по този начин", обясни Бойчев.

Редактор: Цветина Петкова