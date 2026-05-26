„Чувството е неописуемо - виждаш целия свят в краката си.“ – така алпинистът Георги Колевичин описа преживяването си на връх Еверест в ефира на „Здравей, България“, малко след като се завърна от поредната си високопланинска експедиция.

Алпинистът Георги Колевичин покори първенеца на света Еверест само 2 седмици, след като изкачи и друг осемхилядник - Макалу, а преди това още един - Манаслу. Той стъпи на най-високия връх на 23 май. С изкачването на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с впечатляващи постижения, а мечтата му е да покори всички 14 осемхилядници на планетата.

Алпинистът Георги Колевичин изкачи и Еверест

Българският алпинист разказа, че е достигнал най-високия връх на Земята на 23 май и вече се възстановява в Катманду. По думите му физическото състояние постепенно се подобрява, а емоциите от изкачването все още са изключително силни и трудно описуеми.

Колевичин подчерта, че най-голямото предизвикателство при експедиции от такъв мащаб не е самото изкачване, а спускането от върха. Той обясни, че след достигане на Еверест алпинистите често изпитват емоционален спад и умора, което прави слизането още по-рисково и изисква изключителна концентрация.

Един от основните фактори, който е усложнил изкачването, според него, са били метеорологичните условия и по-силният от очакваното вятър. В последната част на маршрута - в района на т.нар. „Стъпка на Хилари“ - силните пориви значително увеличават риска и изискват прецизна техническа подготовка и стриктно осигуряване.

Алпинистът отбеляза, че макар прогнозите да са били внимателно следени с помощта на шерп и метеорологични бази, реалните условия на терен често се различават, което създава допълнителна несигурност в критични участъци от изкачването.

Колевичин коментира и факта, че изкачването на Еверест е било само две седмици след покоряването на друг осемхилядник - връх Макалу. По думите му подобна последователност има както положителен ефект, свързан с добра аклиматизация, така и негативен - натрупана умора и повишен риск от изтощение.

Той обясни, че организмът на всеки алпинист реагира различно - при някои подобна серия от експедиции повишава ефективността, докато при други може да доведе до пренатоварване и здравословни рискове.

Амбицията на Колевичин обаче не спира дотук. Той заяви, че целта му остава покоряването на всички 14 осемхилядника в света, като вече планира следващи експедиции през есента. Сред възможните върхове са Дхаулагири и Чо Ою, като изборът ще зависи от условията и логистичните възможности.

Извън алпинизма той разказа, че работи в Министерството на туризма като старши юрисконсулт, а връзката му с планината идва още от детството му в Разлог, разположен между Пирин и Родопите.

Редактор: Станимира Шикова