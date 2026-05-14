Български успех високо в Хималаите. Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу - петият най-висок връх в света и един от най-трудните осемхилядници на планетата.

35-годишният българин е достигнал върха с височина 8485 метра след дни на тежка аклиматизация, екстремни метеорологични условия и изключително сложен финален маршрут над 8000 метра.

„Девети май 2026 година. Връх Макалу. 8485 метра. Поздрави на всички!“, каза Колевичин малко след успешното изкачване.

Той определи изкачването като значително по-тежко от първия му осемхилядник - Манаслу, покорен миналата година.

„Макалу е много по-техничен връх от Манаслу, но за радост всичко мина успешно. Най-важното е, че съм жив и здрав“, сподели алпинистът.

Експедицията започва в средата на април с пристигане в Непал и придвижване до Лукла, откъдето започва дълъг преход към базовия лагер. „Пристигнах в Непал на 14 април, след което пътувах до Лукла и оттам имахме около седем дни трекинг до базовия лагер. Това беше началото на аклиматизацията“, разказа той.

Колевичин подчерта, че един от най-рисковите моменти е бил финалното слизане от върха при над 8400 метра, когато времето рязко се е влошило. „Най-опасната част беше слизането от върха. На около 8400 метра времето започна да се разваля и това беше много критичен момент“, посочи той.

По думите му височината и условията водят до крайно физическо и психическо натоварване.„Понякога в края на такива изкачвания се появява чувство на безсилие, но винаги намирам сили да продължа“, призна алпинистът.

Той допълни, че мотивацията му е била да завърши изкачването от първия опит. „Не исках да се връщам втори път. Трябваше да потвърдя за себе си, че мога да го направя“, каза Колевичин.

Алпинистът сподели и личната страна на преживяването в Хималаите. „След такива експедиции човек започва да цени живота повече. Самотата там те кара да се замислиш за най-близките си хора“, посочи той.

Колевичин вече гледа към следващата си цел по проекта „14 мечти“ - изкачването на всички 14 осемхилядника в света. „Следващият връх отново ще бъде осемхилядник. Надявам се да продължа успешно“, каза той.