Министърът на правосъдието Николай Найденов ще проведе днес среща в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Основен акцент в разговора ще бъде процедурата по подбор на български делегирани европейски прокурори. Срещата е поискана от Найденов във връзка със случая около отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, срещу която текат две производства в Европейската прокуратура.

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Той увери, че след разговора ще предостави цялата налична информация публично. „Ще дам информация на медиите, без да укривам нищо“, подчерта правосъдният министър.

По думите на правосъдния министър ситуацията е „неприятна“, като той подчертава, че няма да влиза в ролята на арбитър между страните. Целта на срещата е да бъде получена институционална информация, въз основа на която да бъдат преценени следващите действия по текущия конкурс за български европрокурор.

В деня на подаването на оставката на Борислав Сарафов като ръководител на следствието, Найденов обяви, че на 4 юни ще се срещне с Кьовеши. Днес в Люксембург се провежда и заседание на министрите на правосъдието и вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова