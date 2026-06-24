Правителството номинира юристите Деян Русанов и Иван Стойнев за съдии в Общия съд на Европейския съюз. Решението беше взето на заседание на кабинета в сряда, като на министъра на правосъдието и министъра на външните работи е възложено да представят кандидатурите пред Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Общият съд е част от съдебната система на Европейския съюз и разглежда дела, по които граждани, компании и организации оспорват актове и решения на европейските институции. Съдът се произнася и по жалби на държавите членки срещу решения на Европейската комисия, както и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи и други въпроси от европейското право.

17 български кандидати подадоха заявление за съдии в Общия съд на ЕС

Процедурата за избор на двама български съдии беше открита заради две овакантени места. Мандатът на действащия съдия Марияна Кънчева изтече на 1 септември 2025 г., а Александър Корнезов беше назначен за съдия в Съда на ЕС през септември същата година.

Подборът беше организиран от Министерството на правосъдието и проведен от петчленна комисия, в която участваха двама върховни съдии, преподавател по право на ЕС, адвокат и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека. До изслушване бяха допуснати 13 от общо 17 кандидати. По време на публичните събеседвания участниците представиха правни казуси и отговаряха на въпроси на български и френски език, след което бяха класирани въз основа на получените оценки.

Редактор: Ралица Атанасова