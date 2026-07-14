Мадона оглави класацията на „Билборд“ за албуми с новата си продукция Confessions II, съобщава сайтът на изданието. За десети път в кариерата си тя стъпва на върха на чарта за албуми на „Билборд", като с този успех Кралицата на поп музиката записва първия си албум под номер 1 за настоящото десетилетие.

Така Мадона става първият изпълнител с лидерска позиция през 20-те години на този век, който е оглавявал престижната класация и през три предходни десетилетия.

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С това постижение Мадона става едва четвъртият изпълнител в историята с поне 10 албума под номер 1 в албумния чарт на „Билборд" и най-малко със 10 сингъла на върха в "Хот 100" - класация, в която тя има общо 12 първи места, отбелязва изданието.

Confessions II стартира със 134 000 еквивалентни албумни единици, генерирани в САЩ през седмицата, приключила на 9 юли, показват данни на Luminate. Това е най-силната седмица за денс албум за тази година.

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Проектът носи на Мадона и най-добрия ѝ седмичен резултат по брой единици, откакто „Билборд 200“ премина към класиране, базирано на еквивалентни албумни единици през декември 2014 г.

Новият албум е продължение на оглавилия класациите през 2005 г. албум на поп кралицата Confessions on a Dance Floor и отново събира Мадона с диджея, автор на песни и продуцент Стюарт Прайс.

Редактор: Никола Тунев