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Той е озаглавен Confessions II
Поп звездата Мадона издаде петнадесетия си студиен албум със заглавие Confessions II, продължение на Confessions on a Dancefloor от 2005 г., като критиката го определя като най-силния ѝ проект от две десетилетия насам, предаде "Ройтерс".
Албумът съдържа 16 парчета в стил денс-поп и бележи ново сътрудничество между Мадона и продуцента и съавтор Стюарт Прайс, работил и по предишната плоча на звездата.
В продукцията участват още Мартин Гарикс, Cirkut и Андрю Уат, а сред гост изпълнителите са Сабрина Карпентър, Стромае и дъщерята на певицата Лола Леон.
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Към албума е заснет и 10-минутен музикален филм „Confessions II – The Film“, режисиран от TORSO.
Madonna's "Confessions II" is her best album in decades.— Variety (@Variety) July 3, 2026
"It's a palpable record that celebrates the thrill of the dance floor while embracing its mystique," reads Variety's rave review.https://t.co/41AErxvZ4J pic.twitter.com/fZab8Ui2e7
Confessions II е първият студиен албум на Мадона след Madame X (2019 г.) и бележи завръщането ѝ към издателите от „Уорнър рекърдс“, а специализираните музикални издания, сред които и списание „Ролинг стоун“, определят новия албум като най-добрия ѝ от 20 години насам.
Мадона, на 67 години, придобива световна известност през 80-те години с хитове като Holiday и Like a Virgin и е смятана за една от най-влиятелните фигури в поп музиката, припомня още "Ройтерс".Редактор: Цветина Петрова
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