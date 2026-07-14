Снимка: БТА
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До момента от ДПС не са коментирали
Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, научи NOVA от свои източници. По неофициална информация акцията е била в Поморие.
Широков е бил отведен към дирекцията на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на тази територия. До момента от ДПС не са коментирали.Редактор: Ивета Костадинова
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