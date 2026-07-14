Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, научи NOVA от свои източници. По неофициална информация акцията е била в Поморие.

Широков е бил отведен към дирекцията на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на тази територия. До момента от ДПС не са коментирали.

Редактор: Ивета Костадинова