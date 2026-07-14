Ученици от Благоевград обединяват сили с фондация „Благотворител“, за да превърнат екологията в кауза чрез борба срещу разхищението на храна. Техният съвместен проект „Поколение нулев отпадък“ вдъхновява младите хора да променят своите навици и да помагат на общността.

Проектът е страхотен и много практически ориентиран към консуматорската тенденция в нашето общество, а именно изхвърлянето и разхищението на храна. Това каза в предаването „Социална мрежа” Катя Димитрова, експерт по публични комуникации и член на УС на Фондация „Благотворител”.

„Много силно впечатление ни направи как тези млади хора са помислили не само в посока младежите, които живеят извън домовете си, да съхраняват храната си, а и младежите, които живеят с родителите си, също да се научат да го правят, така че в крайна сметка това да води до промяна на навиците. Знаем, че през децата влияем и на родителите – това ни хвана в проекта, както и неговата устойчивост и това, че обхваща различни възрастови групи”, обясни Димитрова.

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Божидара Къдрекова, отговорник по проекта, организацията и комуникацията, и ученичка от 11 клас в Природо-математическа гимназия в Благоевград разказа, че класният им ръководител ги е запознала с идеята.

„Когато говорим в контекста на опазването на околната среда, много малко от нас се замисляме, че не трябва да разхищаваме хранителните отпадъци, защото този проблем носи както екологични, така и социални и икономически последици”, заяви Божидара.

Виктория Стоянова, която отговаря за съдържанието и управлението на социалните мрежи в проекта и ученичка от 11 клас в Природо-математическа гимназия в Благоевград коментира, че темата е много близка до всички, защото всеки човек се храни вкъщи или извън вкъщи и проектът е начин да се променят навиците и да се изгради по-устойчив начин на живот.

Момичетата разказаха още, че реализацията на проекта е закупуването на висококачествени кутии за хранене, които са били раздадени на ученици и учители, които си носят храна от вкъщи. Също така са закупени и два хладилника, които са оставени на разположение на двете училищни общежития, в които учениците да могат да съхраняват храната си, така че тя да не се разваля.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова