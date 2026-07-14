13 500 обаждания са постъпили на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето от 1 януари до 30 юни 2026 г. Проведените консултации са над 9 700.

Анализът на данните от първото полугодие показват, че линията се разпознава повече от децата като място за разговор и консултация, докато по-голямата част от сигналите за дете в риск са подадени от възрастни.

Най-честата тема, по която децата търсят съвет е потребността от общуване, както с възрастните, така и с връстниците им. Изживяванията, тревогите и чувствата в периода на съзряване и взаимоотношенията в семейството също са основни теми в консултациите с деца.

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Линията продължава да се утвърждава като място, на което децата и възрастните могат да получат навременна консултация, съвет или само разговор. В подкрепа на това говори и фактът, че не са малко случаите, в които консултантите са търсени по няколко пъти от едно и също дете, за да продължат да обсъждат развитието на ситуацията, която го вълнува.

Подадените сигнали на телефонната линия за дете в риск за първите шест месеца на 2026 г. са близо 1100. Най-честата причина за тях е риск за психосоциалното и нравственото развитие на дете или деца, следвана от риск от психическо насилие. Сред водещите поводи за сигнали са и риск от пренебрегване и физическо насилие.

Над 1 700 са сигналите за деца в риск от началото на 2025 г.

Чат приложението към линията продължава да е предпочитано основно от децата. Близо 1100 са проведените онлайн консултации от 1 януари до 30 юни тази година. Темите за разговор са предимно риск за психическо и физическо насилие в семейството и в училище. Деца търсят подкрепа и заради изпадане в състояние на депресия, паник атаки, хранителни разстройства и суицидни мисли.

Чат приложението е достъпно всеки ден от 08:00 до 20:00 часа през официалната интернет страница на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Редактор: Цвета Лазаркова