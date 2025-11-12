От 1 януари до 1 ноември 2025 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са постъпили общо 21 362 обаждания. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов по време на заседанието на Съвета на децата към ДАЗД. Проведени са 10 879 консултации, като 5914 са с деца. Регистрирани са 1724 сигнала за деца в риск, посочи още министърът.

„Цифрите според мен са покъртителни. Надявам се да вземем бързи адекватни действия, без пълни забрани на законодателно ниво”, каза още министър Гуцанов.

На заседанието на Съвета на децата се обсъжда онлайн сигурността на децата и младежите в контекста на използването на изкуствен интелект. Събитието се провежда в резиденция „Бояна“.

По думите на министъра трябва да се обсъжда откога е редно на децата да се разреши да имат достъп до социални мрежи. Гуцанов изтъкна, че според специалистите децата до 6-годишна възраст въобще не трябва да имат екран пред себе си, защото това оказва влияние на психиката им.

Редактор: Ралица Атанасова