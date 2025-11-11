България е сред държавите с най-висок процент на хората с различна сексуална ориентация, които се чувстват дискриминирани - 48%. Проблемът за неравенството се корени отчасти и в правните норми. За представителите на ЛГБТИ+ общността най-големи са препятствията от лично естество. Много от казусите, които възникват на ежедневна база, остават неуредени от българското законодателство, а когато се стигне до съд, ги разглеждат европейските институции. После - решение няма. Това е темата, която коментира адвокат Деница Любенова, съпредседател на ЛГБТ организация „Действие”, в ефира на предаването „Социална мрежа”.

Причините съдебните дела на ЛГБТИ+ хората от България да стигат до европейските институции и често да се връщат без реализация са свързани с отказа на държавата да прилага решенията на европейските съдилища.

„Имаме решения на Съда на Европейския съюз, които са абсолютно задължителни за България като държава членка на ЕС - трябва да се съобразяваме с тях и, ако е необходимо, да променяме законодателството.“, коментира адв. Любенова. Въпреки това, когато става въпрос за ЛГБТИ+ хора, тези решения често остават неизпълнени.

Пример за това е делото „Бебе Сара“ - случай на дете на ЛГБТИ+ двойка, родено в друга държава членка, чийто акт за раждане България отказва да признае, оставяйки го без гражданство повече от шест години. „В резултат на това едно дете над шест години остава без гражданство“, коментира представителят на организацията, подчертавайки системния характер на проблема.

Случаите, породени от размити правни рамки за еднополовите двойки, са много. Последиците от тази несигурност са дълбоко човешки - родители, които не могат да бъдат признати за такива по документи, и деца, които „висят във въздуха“ юридически, без пълна защита от държавата. Според адв. Любенова особено тежки са случаите на смесени двойки - когато единият партньор е от държава извън ЕС, защото тогава връзката им изобщо не може да бъде удостоверена.

