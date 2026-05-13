Оставката на зам.-министърът на образованието не е изненадваща, това е напълно нормално. Това каза социологът Кънчо Стойчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан” каза по същия повод, че до такива ситуации се стига, когато няма изградени структури на партията, няма „банка от кадри”. По негови думи такива ситуации вероятно ще имаме още, тъй като „Радев и принуден да се доверява на хора, които да му подават кандидатури”.

Журналистът от „Сега” Петьо Цеков посочи, че „овладяването на властта е свързано с бързото назначаване на много хора, при положение, че нямаш организация”. Поради тази причина се допускат и грешки, допълни той.

Зам.-министърът на образованието, подал оставка: Станах жертва на безпрецедентна кампания

По отношение на цените Стойчев смята, че мерките трябва да са насочени към възстановяване на българското производство.

Стоянов посочи, че Радев има спешна нужда да назначи говорител на Министерски съвет. Той каза още, че от ключово значение е приемането на бюджета.

Цеков коментира предложените реформи в съдебната система. Той е на мнение, че по тази тема има по-голям консенсус в парламента, отколкото по отношение на цените.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова