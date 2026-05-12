Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е провел работно съвещание с Живко Тодоров и областното ръководство на партията в Стара Загора, на което е бил направен анализ на резултатите от последните парламентарни избори.

След срещата от партията обявиха, че Радостин Танев запазва поста си като областен координатор на структурата в Стара Загора.

Политическите реакции след избирането на редовен кабинет

От ГЕРБ съобщават още, че през следващия месец в цялата страна ще започнат редовни общински отчетно-изборни събрания. По време на тях ще бъдат правени номинации за нови общински ръководства на местните партийни структури.

Процесът идва след отчетения по-нисък резултат на партията на парламентарните избори.

Редактор: Ралица Атанасова