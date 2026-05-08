След клетвата на новия кабинет "Радев" опозицията реагира разнопосочно. Част от партиите извън мнозинството избраха да спестят критиките си и избраха първо да дадат шанс на действията на новия кабинет. Други обаче директно атакуваха конкретни министри, като на прицел се оказа правосъдния министър. Част от политическите сили критикуваха и избора на министри, които преди това са били част от редиците на ИТН.

Още преди да положи клетва като премиер на 107-ия кабинет Румен Радев обоснова подбора на министрите. "Избираме професионалисти и хора с доказани качества, които ще свършат работата. Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха обсъждани. Аз мисля, че сме направили един добър избор, но това ще покажат резултатите. Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства и как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв - това е въпрос на анализ“, заяви министър-председателят Радев.

А коментарите на опозицията не закъсняха. От ГЕРБ заявиха, че ще съдят по действията. „Хайде да ползваме библейския принцип - да ги следим по делата. Според мен съвсем скоро - в следващите дни и седмици - ще имаме повод за коментар. Защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник-министри? Зависи, разбира се, от персоналните качества на кандидатите, зависи и от нивото на лидерство, как се определя посоката, кой води, кой дава задачите“, подчерта Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС.

„Демократична България“ обаче излязоха с резерви. „Има някои особености - подозрения за зависимости в самото правителство, икономически кръгове в него. „Има такъв народ“ не влезе в парламента, но в правителството очевидно има присъствие. Между другото трябва да се каже, че в самото правителство има и министри, които във времето са показвали добри качества“, заяви Ивайло Мирчев от ПБ.

От ПП изразиха разочарование от избора на правосъден министър. „Все пак аз съм работил в тази система около 40 години- такъв човек никога не съм чувал, че съществува. От друга страна е ясно, че той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. Просто не мога да повярвам. Онзи човек, който излезе на площада с вдигнатия юмрук и каза „Мутри вън“ -м ного искам да видя, да се убедя като депутат в 52-рия парламент, че мутрите са извън управлението на държавата", подчерта Бойко Рашков от ПП.

Неодобрение за част от персоналния състав на новото правителство дойде и от „Възраждане“.„Погледнете им автобиографиите, виждате ги кои са. Енергийният министър е свързан с министерства, свързвани с Пеевски и Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия начин свързан", заяви Цончо Ганев от "Възраждане".