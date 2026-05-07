"Моята оценка е, че в този кабинет се очертава да има различни политически лобита, които ще видим дали ще работят като истински екип, защото всички очаквания към това правителство, е да бъде реформаторско", заяви в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов минути след обявяването на проектокабинета "Радев".

"Част от министрите бяха очаквани. Това са хора от екипа на Румен Радев и участваха в редица служебни кабинети, които той назначи. Има и непознати имена, едно такова е министърът на правосъдието. Има няколко места, които са свързани с „Има такъв народ”, които влизат в управлението през задния вход", добави още доц. Любенов.

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

"Проф. Георги Вълчев добре познава сферата на образованието и смятам, че Министерството на образованието в негово лице ще има добър управленец", добави той по повод номинацията на ректора на СУ "Св. Климент Охридски" за образователен министър.

Политологът коментира и опита за създаване на комисии за разследване на имуществото на Делян Пеевски и Иво Прокопиев. "Не мисля, че такива комисии биха решили каквато и да е задача за проблемите в тази сфера. В предни парламенти, те вършиха маркетингова кампания на политическите партии, в контекста на предизборните кампании", каза той.

Повече гледайте във видеото

ПОВЕЧЕ ЗА НОВАТА ВЛАСТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Никола Тунев