Преди дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител. Той заявил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

В понеделник, около 18:30 часа, в град Добрич е задържан 44-годишен софиянец в момент на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро. В хода на действията по разследването са установени и иззети множество документи, относими към деянието. Парите са иззети и приложени към материалите по разследването.

По първоначална информация подкупът е бил предназначен за придобиване на стотици декари земеделска земя в землището на град Каварна. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление и е уведомена Окръжната прокуратура. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

Работата по случая продължава, съобщават от ОДМВР Добрич.

