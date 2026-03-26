Европейският парламент одобри въвеждането на общи определения и наказания за корупцията в ЕС

Законодателството въвежда единни определения за престъпления като подкуп, присвояване, възпрепятстване на правосъдието, търговия с влияние, незаконно упражняване на функции, незаконно обогатяване, свързано с корупция, укриване на такива престъпления и корупция в частния сектор. Държавите могат да прилагат и по-строги мерки.

Предвижда се засилено сътрудничество между националните институции и органи като ОЛАФ, Европейската прокуратура, Европол и Евроджъст, както и ежегодно отчитане на данни за по-голяма прозрачност.

Държавите ще трябва да поддържат актуални антикорупционни стратегии и правила за конфликт на интереси и политическо финансиране. Предстои допълнително одобрение на новите законодателни текстове от Съвета на ЕС. След това те ще имат 24 месеца за прилагане.

Според проучване на Евробарометър от 2025 г. 69% от европейците смятат корупцията за широко разпространена, а 66% - че случаите на високо ниво не се разследват достатъчно.

