Книгата „Световни модни икони“ изпраща много мощно послание за променената роля на жените в целия свят, на жените лидери, на жените, които оказват необикновено влияние и въздействие както в социален, така и в културен, естетически и чисто човешки план. Това каза в предаването „Твоят ден” проф. Любомир Стойков, изкуствовед и медиен експерт, по повод четвъртото обновено издание на своя труд.

„Тази книга съм я писал доста време – 10 години и тя пожъна много голям успех”, каза проф. Стойков и допълни, че петнайсетте влиятелни дами, представени в книгата, са селектирани след много задълбочени разговори и проучвания.

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Мисията на книгата е да бъде пример и еталон за жените по света и в България, каза проф. Стойков. „Облеклото, стилът, прическата са само част от стойността на тези дами. Тук става дума за една хармония между богатата душевност, силния характер, изключителния талант, много ясното социално мислене и разбира се стила”, разказа медийният експерт.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова