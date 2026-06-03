Някои автомобили са бързи. Други са редки. Трети са скъпи. Но само малцина успяват да се превърнат в истински културен феномен. Именно такъв е Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor – автомобилът, който отдавна е надскочил границите на автомобилния свят и се е превърнал в една от най-разпознаваемите филмови икони на всички времена.

На 13 и 14 юни посетителите на MADNESS - Street & Power Auto Expo в XOPark Sofia ще имат възможност да видят отблизо една от най-емблематичните интерпретации на американския muscle car. Автомобилът ще бъде сред акцентите на събитието, организирано от Muscle Cars Sofia – клуб, който стои зад една от най-мащабните селекции на американски автомобили, суперколи и специални проекти, показвани у нас.

MADNESS – Street & Power Auto Expo идва в София с мащабно автомобилно преживяване през юни 2026 г.

Присъствието на Eleanor не е случайно. То е част от концепцията на MADNESS - изложение, което поставя акцент не просто върху мощността или цената на автомобилите, а върху тяхната история, влияние и значение за автомобилната култура.

Популярността на Eleanor идва от филма „Да изчезнеш за 60 секунди“ (Gone in 60 Seconds) от 2000 година, където автомобилът е централна част от сюжета и се превръща в най-желаната кола във филма. Зад волана е героят на Никълъс Кейдж - Мемфис Рейнс, а преследването с Eleanor остава едно от най-запомнящите се в съвременното автомобилно кино.

Любопитен факт е, че филмовата Eleanor всъщност не е оригинален заводски Shelby GT500. За снимките са използвани специално модифицирани Ford Mustang Fastback от 1967 година, преобразени с уникален дизайн, разработен за филма. Сребристата окраска, черните състезателни ленти, агресивният бодикит и характерното присъствие превръщат Eleanor в автомобилна икона, разпознаваема по целия свят.

По време на продукцията са създадени общо 11 автомобила Eleanor, като само няколко от тях оцеляват след снимките. Днес оригиналните филмови коли се продават за над един милион долара и са сред най-търсените колекционерски автомобили в света.

Зад автомобила стои човек с реален състезателен опит и доказана страст към високите скорости.

Под дългия преден капак работи внушителен 427 cubic inch Big Block V8 двигател с работен обем близо 7 литра. Конфигурация, която традиционно се свързва с над 400 конски сили и огромен въртящ момент. Това е епохата на чистата механика - време, в което мощността не се управлява от електронни системи, а се предава директно към водача чрез звук, вибрации и суров характер.

Широката стойка, мускулестите калници, характерните линии на каросерията и неповторимият звук на V8 двигателя превръщат Eleanor в едно от най-разпознаваемите лица на американската автомобилна история.

Селекцията на MADNESS - Street & Power Auto Expo е изградена около автомобили, които имат какво да разкажат. Организаторите от Muscle Cars Sofia целят да покажат машини с реална история и значение - от класически американски muscle автомобили до редки суперколи, състезателни легенди и уникални проекти, които рядко могат да бъдат видени на едно място.

Ford Mustang Shelby GT500 “Eleanor” ще бъде сред специалните експонати на MADNESS - Street & Power Auto Expo на 13 и 14 юни в XOPark Sofia. Входът за посетители е 10 евро на ден, а организаторите обещават едно от най-впечатляващите автомобилни събития в България през тази година.

Редактор: Цветина Петкова