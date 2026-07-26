Британски фермери предупредиха, че супермакетите във Великобритания могат да се изправят пред недостиг на някои храни, ако през следващите 10 дни в засегнати от суша райони не падне дъжд.

Южната и източната част на страната въобще не са имали дъжд през последния месец, което е най-дългият период на суша от 30 г. Като цяло Англия е получила само 3% от обичайните си средни валежи за юли. Редица водоеми са критично намалели, което доведе до забрана за поливане в някои райони. Страната вече преживя три горещи вълни тази година, което сериозно затруднява работата на фермерите. Най-засегнати са производителите на зърнени култури.



Том Брадшоу от Национален фермерски съюз, казва: "Тази година щетите са неописуеми. Започнахме жътвата на пшеница в графство Есекс на 8 юли - три седмици по-рано от обикновено. Това е просто немислимо. Реколтата, която започна да расте през пролетта, беше с фантастичен потенциал. Може би, най-добрата от десетилетие, но сега е напълно съсипна. Наистина не можем да отглеждаме нищо без вода. И това се отнася не само за хората, които жънат в момента, но и за други сектори, които се борят с жегата и се опитват да направят всичко възможно, за да се грижат за добитъка си".

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Животновъдството също бие тревога, че сушата изяжда хранителните им запаси.



Уил Мелър, който е фермер, разказва: "Имаме сухо лято. От средата на юни почти нe e валял дъжд. Тревата в ливадите е почти мъртва и има малко стар магарешки бодил. Нямат нищо за паша".

От Националния съюз на земеделските производители казват, че следващите 10 дни ще бъдат критични за много земеделски стопани и властите трябва да проявят гъвкавост по отношение на забраната да се полива. Тя бе въведена в някои райони, след като стана ясно, че това лято само 13 процента от водоемите в страната са на очакваните си нива.