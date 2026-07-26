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Страната вече преживя три горещи вълни тази година, което сериозно затруднява работата на фермерите
Британски фермери предупредиха, че супермакетите във Великобритания могат да се изправят пред недостиг на някои храни, ако през следващите 10 дни в засегнати от суша райони не падне дъжд.
Южната и източната част на страната въобще не са имали дъжд през последния месец, което е най-дългият период на суша от 30 г. Като цяло Англия е получила само 3% от обичайните си средни валежи за юли. Редица водоеми са критично намалели, което доведе до забрана за поливане в някои райони. Страната вече преживя три горещи вълни тази година, което сериозно затруднява работата на фермерите. Най-засегнати са производителите на зърнени култури.
Том Брадшоу от Национален фермерски съюз, казва: "Тази година щетите са неописуеми. Започнахме жътвата на пшеница в графство Есекс на 8 юли - три седмици по-рано от обикновено. Това е просто немислимо. Реколтата, която започна да расте през пролетта, беше с фантастичен потенциал. Може би, най-добрата от десетилетие, но сега е напълно съсипна. Наистина не можем да отглеждаме нищо без вода. И това се отнася не само за хората, които жънат в момента, но и за други сектори, които се борят с жегата и се опитват да направят всичко възможно, за да се грижат за добитъка си".
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Животновъдството също бие тревога, че сушата изяжда хранителните им запаси.
Уил Мелър, който е фермер, разказва: "Имаме сухо лято. От средата на юни почти нe e валял дъжд. Тревата в ливадите е почти мъртва и има малко стар магарешки бодил. Нямат нищо за паша".
От Националния съюз на земеделските производители казват, че следващите 10 дни ще бъдат критични за много земеделски стопани и властите трябва да проявят гъвкавост по отношение на забраната да се полива. Тя бе въведена в някои райони, след като стана ясно, че това лято само 13 процента от водоемите в страната са на очакваните си нива.
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Уил Мелър казва: "Току-що завършихме с втората коситба на трева за силаж. Беше почти като миналата година, но лошото е, че това беше последната ни ливада с трева. Нямаме нищо друго готово за силажиране. Обикновено силажираме през август, септември. Затова в момента се молим и стискаме палци, да завали малко дъжд, защото се нуждаем от още силаж за зимата. Ще можем да направим около 300 бали повече, ако това се случи. Но никога преди не съм бил в подобно положение – да нямаме достатъчно трева в края на юли за силаж. Никога!"
Заради климатичните промени британците все по-често се сблъскват с празни щандове, което кара властите да мислят за отглеждане на по-устойчиви на горещини растения и животни. Те търсят и нови, сигурни източници на хранителни доставки от други страни.
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