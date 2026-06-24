Земеделските производители в Южна Словакия вече излязоха на полето за прибиране на реколтата от ечемик и грах, като тазгодишната жътва започва рекордно рано. Според фермерите това е най-ранното прибиране на зърнени култури, регистрирано досега в страната.

Причината е съчетание от мека зима, ранно пролетно затопляне и продължителна суша, които ускориха развитието и узряването на посевите. Благоприятният старт на земеделската година обаче впоследствие бе помрачен от липсата на валежи, което се отразява негативно върху добивите.

Климатичните промени поставят зърнопроизводителите пред нови предизвикателства

Словакия отчете най-сухия април от 145 години насам, а сушата продължи и през май и началото на юни. В редица райони количеството на падналите валежи е било значително под обичайните нива.

„В момента е средата на юни, а жътвата вече е започнала. Меката зима и ранното повишаване на температурите през март създадоха предпоставки за добра реколта. След това обаче април и май се оказаха изключително сухи и паднаха едва около 20 литра дъжд на квадратен метър“, обясни земеделският производител Томаш Паска.

По думите му засушаването е засегнало най-силно районите с по-бедни почви, където липсват напоителни системи. „Там, където има напояване, реколтата изглежда сравнително добра. В останалите райони високите температури ще доведат не само до по-ниски добиви, но и до влошаване на качеството на зърното“, предупреди той.

От Земеделската и хранителна камара на Словакия посочват, че жътвата тази година е започнала между седмица и половина и две седмици по-рано от обичайното.

Сушата удари и по реколтата от царевица

„За съжаление това вече се превръща в тенденция. През последните години жътвата започва все по-рано и всичко зависи от времето. Често се случва веднага след старта на кампанията да започнат валежи, които затрудняват прибирането на реколтата“, коментира председателят на камарата Йозеф Сумихраст.

Според експертите промените не се наблюдават само в Словакия. В редица европейски държави климатичните промени водят до все по-ранно узряване на зърнените култури и налагат адаптиране на земеделските практики.

Една от промените вече е видима при ечемика, който традиционно се отглежда като пролетна култура. „Все по-често фермерите започват да сеят ечемика през есента, за да се приспособят към новите климатични условия“, посочи Сумихраст.

Заради променящия се климат много стопани вече обмислят по-сериозни промени в организацията на производството и дългосрочно преструктуриране на своите стопанства, за да могат да се адаптират към новите реалности в земеделието.

Редактор: Цветина Петкова