Отново засилен трафик и изнервени шофьори на пътя за Гърция. Най-големи колони се образуваха в района на Кресненското дефиле. Там движението дори спираше за кратко тази сутрин.

Към обяд трафикът е по-свободен, като забавяне се получава само за няколко минути, след което движението се отпушва.

Километрично задръстване по пътя към Гърция

Засилен трафик и на пункта „Калотина” на границата със Сърбия. По това време на годината пътуващите трябва да предвидят повече време за граничен контрол на влизане в България заради засиления летен трафик и големия брой транзитно преминаващи. Чакащите да влязат у нас коли са в шест колони.