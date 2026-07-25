Снимка: БГНЕС
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Тапа от автомобили има в района на Кресненското дефиле
Отново засилен трафик и изнервени шофьори на пътя за Гърция. Най-големи колони се образуваха в района на Кресненското дефиле. Там движението дори спираше за кратко тази сутрин.
Към обяд трафикът е по-свободен, като забавяне се получава само за няколко минути, след което движението се отпушва.
Километрично задръстване по пътя към Гърция
Засилен трафик и на пункта „Калотина” на границата със Сърбия. По това време на годината пътуващите трябва да предвидят повече време за граничен контрол на влизане в България заради засиления летен трафик и големия брой транзитно преминаващи. Чакащите да влязат у нас коли са в шест колони.
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