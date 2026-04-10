Интензивен трафик затруднява движението по пътя към Гърция, като се е образувала дълга колона от автомобили в участъка между Кресна и Симитли. На места в Кресненското дефиле има кратки раздвижвания, но като цяло движението остава силно забавено.

Основната причина за натоварването е големият поток от пътуващи към южната ни съседка, без да има допълнителен инцидент или временна блокада. Полицията е засилила присъствието си в района и регулира трафика.

Междувременно преди Кресна продължава изграждането на обходното трасе, което се очаква да облекчи движението след завършването му, планирано за следващата година.